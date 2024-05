Camion dei rifiuti perde il carrello, circolazione in tilt  

Quella di ieri è stata una intera mattinata di disagi e notevoli rallentamenti nella circolazione sulla strada Provinciale 15 che da Tadasuni conduce a Ghilarza, soprattutto per quanti arrivavano nel Guilcier dal Barigadu e dal Mandrolisai. L’improvviso distacco di un grosso carrello porta rifiuti dall’automezzo che lo trasportava ha creato problemi: il carrello è finito fuori dalla carreggiata qualche chilometro prima dell’abitato di Boroneddu. Per liberare la strada e metterla in sicurezza è stato necessario per un breve periodo interrompere totalmente la circolazione, inevitabili i disagi, si è formata una importante fila di auto in attesa nei due sensi di marcia.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e la squadra del distaccamento di Abbasanta che hanno operato sul posto per circa due ore e mezza anche con le autogrù. La ditta proprietaria dei mezzi ha provveduto successivamente alla raccolta dei rifiuti che erano caduti a bordo strada. Operazione durata sino alle 12 e che ha impegnato per il controllo del traffico i carabinieri di Ghilarza e di Ardauli. ( s.c. )

