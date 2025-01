Camion dei rifiuti finisce fuori strada 

Momenti di paura all’alba di ieri per un incidente lungo le strade della Bonifica. Erano circa le 7.30 quando un camion per la raccolta del vetro è finito fuori strada lungo la complanare della Statale 131 in località Is Prunixeddas. Per cause, ancora in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato su un lato in cunetta- il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi ed era in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, con l’autogrù e i carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA