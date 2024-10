Camion dei rifiuti distrutti nel rogo 

Il bando è stato dato di buon mattino nei paesi dell’Unione dei Fenici. «Ritiro dei rifiuti momentaneamente sospeso per disagi della ditta». Dove “disagi” è un eufemismo per raccontare che dieci automezzi della Sardegna Ecology, la società che gestisce il servizio, sono andati distrutti in un incendio. Il rogo è divampato nel deposito alla zona industriale di Oristano, nella notte fra lunedì e martedì: sono in corso accertamenti per fare luce sulle cause, anche se l’ipotesi che sta prendendo piede è l'origine dolosa. La Sardegna Ecology intanto è al lavoro per cercare di riorganizzare subito il servizio nei cinque paesi dell’Unione (Villaurbana, Santa Giusta, Solarussa, Palmas Arborea e Siamaggiore).

Le fiamme

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e mezza di lunedì: una colonna di fumo proveniva da uno dei capannoni in via Ginevra e si vedeva a distanza. Al di là di quella coltre si stava scatenando l’inferno: nel deposito le fiamme hanno avvolto uno dei camioncini parcheggiati. Pochi minuti e il rogo ha preso ancor più vigore estendendosi anche agli altri mezzi della nettezza urbana. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, sul posto sono state inviate due squadre e un’autobotte. Ci sono volute oltre sei ore di lavoro per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Anche il capannone, circa 450 metri quadrati, è stato danneggiato dal fuoco e dal fumo che ha annerito le pareti interne e anche l’ingresso del deposito. I danni sono ingenti, una prima stima potrà essere effettuata solo nelle prossime ore: di certo, otto camioncini sono andati completamente distrutti, mentre i due compattatori sono stati investiti dal fuoco in maniera importante e non possono essere utilizzati.

Le indagini

Oltre alle squadre operative, in via Ginevra è intervenuto anche il funzionario del comando provinciale. Sul posto inoltre è stata inviata una squadra del Nucleo investigativo antincendi territoriale (Niat) che ha avviato subito gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la più plausibile sembrerebbe quella che porta nella direzione di un atto intimidatorio ai danni dell’azienda della famiglia Belloni, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti oltre che nei cinque comuni dell’Oristanese anche a Ottana (dove c’è la sede legale della Srl), Borore e nell’Unione dei comuni di Valledoria.

Nel deposito di via Ginevra sono intervenuti subito anche gli agenti della squadra mobile della Questura (coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu) che hanno raccolto vari elementi e acquisito i filmati delle telecamere della zona, in attesa di avere la relazione tecnica dei vigili del fuoco.

Il servizio

Il ritiro di carta e cartone ieri è stato sospeso ma la ditta da subito si è attivata per cercare di riorganizzarsi e garantire il regolare servizio già da oggi. «Ci hanno assicurato massimo impegno per l’immediata ripresa del ritiro dei rifiuti – ha spiegato Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana e presidente dell’Unione dei Fenici – Sappiamo che i danni sono ingenti, dieci mezzi fuori uso quindi comprendiamo che il servizio almeno all’inizio potrebbe avere qualche rallentamento». La ditta finora ha sempre svolto l’attività impiegando due mezzi per ogni paese e «credo che i camion siano stati tutti danneggiati – va avanti il presidente – Già da ieri però la società si stava organizzando per recuperare mezzi sostitutivi, al 90 per cento oggi il servizio di raccolta di umido e plastica dovrebbe essere regolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA