Camion contro un costone, due feriti ricoverati all’ospedale 

Incidente stradale lungo la Provinciale da Ula Tirso, a ridosso della vecchia diga. Il conducente di un camioncino che trasportava legna, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il costone roccioso. Le sue condizioni sono gravi; ferito anche il passeggero.

Lo scontro è accaduto ieri pomeriggio, dopo le 17, quando il mezzo percorreva la strada provinciale 11: presumibilmente all’altezza di una curva, l’autista ha sbandato, finendo contro il costone. A quel punto è scattato l’allarme con immediato arrivo delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e degli operatori del servizio sanitario 118 in ambulanza. Questi ultimi hanno, però, ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso per l’immediato trasporto del conducente all’ospedale. Il camionista è stato, quindi, adagiato a bordo dell’elicottero che lo ha trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro, mentre il passeggero, anche esso grave, è stato trasferito in ambulanza.

I carabinieri hanno provveduto a effettuare i rilievi dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA