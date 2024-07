Camion contro furgone: turiste in codice rosso 

Due turiste del nord Italia sono rimaste gravemente ferite in un pauroso incidente stradale che si è verificato ieri mattina poco prima dell’alba in pieno centro a Posada. A bordo di un van Ford sono state centrate in pieno da un autoarticolato nel centro dell’incrocio tra la strada Torpè- La Caletta e la vecchia orientale sarda. Soccorse dal 118 sono state accompagnate d’urgenza dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Sono in gravi condizioni ma stando ai primi accertamenti clinici non corrono pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola che hanno dovuto liberare la conducente dell’auto rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Illeso invece il conducente del mezzo pesante di proprietà della Rita, che in paese gestisce la raccolta dei rifiuti. La statale 125, per consentire i soccorsi, è rimasta chiusa al traffico per oltre 3 ore con ovvi disagi per automobilisti e passanti. Per eseguire i rilievi sono giunte a Posada tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Siniscola. A provocare l’incidente è stato il mancato rispetto di uno stop da parte di uno dei due mezzi l’impatto è stato violentissimo con il van che sul lato dell’autista si è accartocciato su se stesso.

