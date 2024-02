Camion contro auto in viale La Plaia 

Prima l’incidente sulla 195, che ha creato lunghe code verso la statale 195, poi, appena l’Anas ha riaperto la strada, un altro scontro ha paralizzato il traffico nella zona.

Erano da poco passate le 16 quando un camion e una Volkswagen Golf si sono scontrati in viale La Plaia, poco dopo l’ingresso agli impianti sportivi del dopolavoro ferroviario. L’auto è rimasta di traverso sulla carreggiata bloccando il traffico in entrambe le direzioni, per circa un’ora. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di legge.

Così si sono formate lunghe code da piazza Deffenu al lungomare New York 11 settembre e le auto dirette verso via San Paolo e verso la 195 si sono fermate a lungo. Da stabilire le cause dell’incidente, che non ha causato alcun ferito. Dopo le 17,30 il traffico ha ripreso a scorrere, seppur lentamente.

La zona, peraltro, è la stessa che da giorni è sotto stress (dal punto di vista della viabilità) a causa della protesta degli agricoltori, che con i loro trattori hanno fatto base in via Riva di Ponente, muovendosi spesso durante le giornate in direzione Largo Carlo Felice o verso piazza Garibaldi-via Sonnino.

