Camion con gli aiuti, duro scontro Netanyahu-Gantz 

Tel Aviv. Cinque camion con i medicinali destinati alla popolazione della Striscia sono sulla strada per Gaza. Ma la cosiddetta “operazione farmaci”, nata da una mediazione tra Qatar e Francia, non è stata facile. E ha infiammato il già tesissimo clima nel governo israeliano con un nuovo scontro tra il premier Netanyahu e il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz. Scintille intense anche sul delicato tema degli ostaggi con Bibi che avrebbe deciso di inasprire le linee rosse con Hamas senza informare Gantz e il ministro del Gabinetto Gadi Eisenkot.

Un clima di alta tensione interna mentre Israele potrebbe dover affrontare sul terreno un nuovo difficile fronte, quello con il Libano. «Noi ci teniamo pronti a combattere» con le probabilità di una «guerra in questa regione più alte che in passato», ha sottolineato il capo di stato maggiore Herzi Halevi. Sull’operazione farmaci il leader di Hamas Moussa Abu Marzuk - la cui organizzazione ha ribadito il rifiuto della Soluzione a 2 Stati - aveva ammonito che l’intesa non prevedeva alcun controllo da parte di Israele del carico di farmaci dei camion. La vicenda si è però complicata quando Netanyahu è stato attaccato dalle proteste dei ministri della destra radicale del suo governo come Itamar Ben Gvir non solo per le parole di Hamas, ma anche per il timore che in quel passaggio di medicinali a Gaza potesse nascondersi ben altro. A rimbeccare il premier è stato però il ministro Benny Gantz. Un duro confronto che si è concluso con la decisione di far controllare i 5 camion fermi al valico israeliano di Kerem Shalom, prima del via libera all'ingresso, attraverso Rafah, del carico destinato a 4 ospedali della Striscia. Nuova emergenza intanto a Gaza: l’epatite A.

