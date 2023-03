Camion-cisterna tampona un’auto: un ferito grave  

Incastrati tra le lamiere della propria auto, inghiottita da un camion del latte. Terribile incidente sulla 131, a pochi metri dal bivio per Cossoine, nel territorio di Bonorva. Poco prima delle 11 due coniugi originari del Nuorese procedevano a bordo di una Fiat Multipla in direzione Sassari: al chilometro 165 un autocarro con cisterna del latte è sopraggiunto alle spalle, tamponando la vettura che è rimasta incastrata nella motrice del mezzo pesante.

Un impatto violento avvenuto per cause da accertare. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto. L’uomo, 77 anni di Sarule, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari. È stato trasportato all’ospedale Civile a bordo dell’elisoccorso, partito dalla postazione di Alghero.

Nello scontro ha riportato un trauma cranico e lesioni nel resto del corpo. Intubato e tenuto sotto osservazione dai medici, lotta tra la vita e la morte. Meno gravi le ferite riportate dalla moglie 73enne, anche lei originaria di Sarule.

Il conducente del camion-cisterna, rimasto illeso, neppure si sarebbe accorto della Multipla che procedeva davanti. Un urto devastante che ha distrutto la vettura. All’interno dell’abitacolo moglie e marito sono stati liberati dai vigili del fuoco, intervenuti da Macomer e dal comando provinciale di Sassari. Nel tratto si sono formate lunghe code. Sul posto anche tre ambulanze del 118, una delle quali medicalizzata. Ai carabinieri di Bonorva, al comando di Renato Lanzolla, il compito di ricostruire la dinamica. (m. p.)

