Camion carico di bombole finisce in cunetta 

Incidente stradale ieri poco prima delle 5 nella zona artigianale di Paulilatino, dove un autocarro carico di bombole di Gpl è finito dentro una cunetta. L’autista ha chiesto subito aiuto alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano che hanno inviato sul posto gli agenti del distaccamento di Abbsanta con un’autogrù. Le squadre hanno operato per qualche ora per poter rimettere il mezzo in sicurezza sulla carreggiata, finito in cunetta forse per le precarie condizioni della sede stradale.

