Camion-bar in crisi, la psicosi botulino affossa il giro d’affari 

Qualcosa è cambiato di certo, se un quarto d’ora dopo le 13 incontri più gabbiani che clienti. Non c’è ressa davanti ai camion paninoteca del Poetto, non sicuramente quella solita, col piazzale affollato e le lunghe file ai banconi.

Affari in calo

Dietro, titolari e dipendenti, lo dicono quasi sottovoce: «Sì, la clientela è diminuita». Salvo qualche eccezione. Cosi sembra di sentirlo l’odore della diffidenza; la si respira forte, mischiata al profumo di cipolle, mentre la categoria si difende compatta: «I nostri prodotti sono tutti freschi e conservati nei frigoriferi. Noi non c’entriamo niente con ciò che è successo»: ribadiscono con il richiamo ai due recenti decessi per intossicazione da botulino - più altre otto persone finite in ospedale - che hanno chiuso la Fiesta latina di Monserrato portando dolore e un evidente calo delle vendite nelle paninoteche sulle ruote dí Cagliari.

Diffidenza e panini

A mezza mattina sono già in postazione, con le piastre accese e la merce esposta nelle vetrine vista strada. Ma c’è silenzio e poco movimento attorno, col mare comunque pieno, anche se è un martedì di fine agosto e il cielo è velato. Al primo chiosco se provi a chiedere ottieni solo silenzio. «Non abbiamo niente da dire», dice la donna dietro il bancone. «Non rilasciamo interviste», ribadisce il ragazzo che si avvicina veloce.

Nella postazione accanto l’atteggiamento è sicuramente diverso: «Certo, abbiamo saputo, ma i nostri prodotti sono freschi e giornalieri. Nessuno qui si è mai sentito male», commentano da Serious and fast, col cartello in bella vista che propone il menù studenti under 18 con panino classico e bibita a sette euro. Ma mancano gli studenti. Da Paolo e Brunello la parola passa a Bruno: «Qualcuno punta il dito ma noi non abbiamo niente a che vedere con chi ha venduto quella roba. Siamo tutta un’altra storia». Lo dice con convinzione, mentre assicura: «Compriamo la merce giornalmente, cuciniamo alla piastra ed è tutto sano e fresco. Quindi non abbiamo paura di niente». Ma chi compra deve averne, data l’affluenza diminuita: «Effettivamente c’è stato un calo, la gente adesso diffida un po’».

Meno cagliaritani

Sono l’appuntamento fisso per generazioni di cagliaritani, che da qualche giorno mancano all’appello. «Stiamo lavorando prevalentemente con stranieri e sardi emigrati, ma i clienti soliti si vedono meno. Spero che tornino presto perché finita la stagione sono loro che ci consentono di andare avanti», spiega Barbara Pani, titolare di Baffo. «Ci siamo da 55 anni, non si è mai sentito male nessuno: tra l’altro è giusto sottolineare che abbiamo tutti prodotti freschi, che mangiamo anche noi e il ricambio è continuo».

Sono ricomparsi anche i prodotti sott’olio: «Dopo quanto capitato per un po’ non li stavamo più comprando, abbiamo ripreso da poco, ci riforniamo alla Metro ma controlliamo tutti i barattoli e seguiamo le dritte che ci hanno dato». Nella postazione dopo bocche cucite: «Non c’è il titolare, mi dispiace», tagliano corto.

Pranzo e salse

Si avvicina l’ora di pranzo, ma lo scenario cambia poco. In compenso nell’ultima paninoteca, Barracca Manna, danno la loro versione: «Una è stata uccisa dai medici, non dal botulino», premettono per poi confermare il calo: «C’è sicuramente molta diffidenza, tanti ci chiedono di non mettere le salse senza capire che le compriamo già fatte, se non le tocchi il botulino non c’è. Il problema è l’ignoranza che c’è in giro».

