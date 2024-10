Camion-bar e bancarelle, nessuno stop dai giudici alle concessioni comunali 

Nessuno stop al bando per la concessione di posteggi per il commercio all’aperto su area pubblica. I giudici del Tribunale amministrativo della Sardegna hanno respinto l’istanza cautelare legata al ricorso di un operatore che sollecitava la sospensione della delibera della Commissaria straordinaria del Comune del 26 maggio scorso con la quale veniva predisposto e disciplinato il programma per l’assegnazione di 63 stalli per i prossimi dieci anni.

Direttiva Bolkenstein

Dopo i due bandi destinati il primo all’assegnazione degli spazi ai fiorai che operano nei pressi dei cimiteri di San Michele e Pirri, e il secondo per i commercianti che lavorano nei mercati coperti di Quirra, Is Bingas, Santa Chiara e Sant’Elia (quello di San Benedetto al momento non può essere datto perché è in programma la ristrutturazione del mercato), il Comune ha bandito anche la gara per gli stalli su aree pubbliche destinate agli ambulanti che lavorano con posteggio fisso. Una necessità disciplinata dalla cosiddetta “Direttiva Bolkestein”, che ha costretto le amministrazioni pubbliche della Comunità europea a rinnovare le concessioni per l’assegnazione delle aree pubbliche e demaniali, stabilendo che i bandi debbano essere chiusi entro la fine del 2024.

Il ricorso

I 63 stalli che l’amministrazione comunale intende assegnare per i prossimi dieci anni sono quelli che ospitano le paninoteche mobili (quelli che a Cagliari comunemente vengono chiamati simpaticamente “caddozzoni”), compresa la grande area del Cavalluccio Marino al Poetto, le bancarelle che operano attorno ai mercati coperti di Is Bingias e Quirra, ma anche i verdurai che vogliono sistemare punti vendita nei posti fissi individuati in vari quartieri. Contro il bando varato nel maggio scorso dalla commissaria Luis Anna Marras (prima che venisse rieletto sindaco Massimo Zedda) è stato presentato un ricorso al Tar Sardegna da un operatore che aveva un chiosco nella zona di viale Diaz, assistito dall’avvocato Marcello Medici.

La Prima sezione del Tribunale amministrativo non ha accolto l’istanza cautelare: il bando aumenta gli stalli rispetto a quelli precedentemente autorizzati e l’area nella quale operava il commerciante attualmente è interessata da un cantiere. Non solo. L’operatore risulterebbe decaduto dalla concessione (ma pende un ricorso al Presidente della Repubblica) e nell’area è presente un fabbricato abusivo oggetto di sequestro gioudiziario e procedimento penale in corso.

