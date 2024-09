Camion a fuoco, paura in centro 

«Quando mi ha chiamato mia moglie gridava: brucia tutto, brucia tutto. Non capivo. Io ero fuori città ad Orosei. Era dopo l’una di notte, pensavo che il fuoco fosse in casa con i miei figli dentro, poi sono riuscito a calmarla e lì ho capito che a bruciare era il camion. Avevo dentro tutta l’attrezzatura ancora da pagare, mi hanno rovinato vent’anni di lavoro». Le parole di sconforto sono quelle di Massimo Buttitta, vittima nella notte tra mercoledì e giovedì di un attentato intimidatorio in città.

Le fiamme

Il rogo è scoppiato attorno all’una e 45, dalla parte posteriore del mezzo che era stato lasciato parcheggiato in via Apuelio, davanti a casa di Buttita che ha da poco iniziato a fare la guardia giurata ma è anche titolate di una ditta, la Bme, che gestisce service audio e video per eventi, e schiuma party.

All’interno del mezzo andato a fuoco c’era tutta l’attrezzatura utilizzata per gli eventi. Il mezzo è stato avvolto proprio nella parte del cassone. Solo l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro ha evitato che le fiamme si propagassero anche alla parte anteriore con la cabina e il motore. Ma tutto il contenuto ha subito gravissimi danni. Disperato il proprietario.

Mi hanno rovinato

Oltre al danno la beffa: il carico e il mezzo non erano assicurati e lo stesso Buttitta da pochissimo aveva chiesto un preventivo ad un’assicurazione per una eventuale polizza per furto e incendio. L’uomo non riesce a farsene una ragione e dice: «Mi hanno rovinato, vent’anni di lavoro sono andati in fumo. Dentro avevo tutta l’attrezzatura che stavo ancora pagando». L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che l’intero mezzo andasse distrutto, ingenti i danni all’attrezzatura, decine di migliaia di euro.

Perché?

L’uomo non sa darsi una spiegazione al gesto subìto: «Non ho idea cosa possa essere stato, escludo qualsiasi tipo di problema con le altre ditte del settore, visto che abbiamo un ottimo rapporto tanto da passarci il lavoro, quando possiamo. Non saprei proprio, magari ho dato fastidio per il parcheggio col camion a qualcuno, ma non credo che per una cosa del genere si arrivi a incendiare il mezzo di un padre di famiglia. Non so darmi una spiegazione, oggi andrò in Questura – raccontava – ci sono delle telecamere nella zona speriamo di poter scoprire chi è stato e perché». Un gesto che, anche se gli investigatori non escludono nessuna pista, potrebbe essere doloso.

