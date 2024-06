Caminadores tra salute e inclusione 

Promuovere, nei 52 Comuni dell’Asl di Nuoro, l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età, per contribuire al controllo delle malattie croniche e ridurne le complicanze. Al tempo stesso favorire l’inclusione sociale, coinvolgendo le persone con disabilità, quelle portatrici di disagio psichico o disturbo mentale, quelle che vivono in condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità. Sono gli obiettivi di “Caminadores”, progetto dell’Asl nuorese che inaugura “I gruppi di cammino”. Ieri mattina i “percorsi speciali” sono stati svelati dai testimonial Gianfranco Zola e Tomaso Tatti.

Il progetto

È stato raccontato da Serafinangelo Ponti. Il direttore sanitario ha voluto rimarcare lo slogan che sintetizza lo spirito di “Caminadores”: «Tue non des esser mai solu in caminu...». Insomma, nessuno dev’essere lasciato solo. «Il compito nostro e dell’azienda sanitaria - ha spiegato Ponti - è proprio questo: il cittadino dev’essere supportato, aiutato in questo percorso. Un percorso nel quale hanno giocato un ruolo fondamentale i Comuni, qui rappresentati da Rita Zaru, sindaca di Noragugume, che ha sposato immediatamente il progetto e dal quale partiremo con i gruppi di cammino il prossimo 20 giugno». Ponti ha aggiunto: «I Comuni hanno individuato i luoghi sicuri e adatti per i percorsi dei gruppi di cammino, mentre noi abbiamo reclutato gli specialisti, giovani laureati in Scienze delle attività motorie e sportive, che seguiranno i gruppi eterogenei di persone. Giovani e anziani, tutti possono partecipare: il programma è rivolto anche a persone portatrici di malattie croniche o di fattori di rischio cardiovascolari (ipertensione, dislipidemie, diabete, iperglicemia, eccesso ponderale) e a persone portatrici di disagio psichico o disturbo mentale».

Testimonial

Gianfranco Zola, il campione di Oliena che ha militato in squadre come Chelsea, Parma, Napoli e Cagliari, ha mostrato tutto il suo compiacimento per un’iniziativa che lo vede protagonista, insieme agli amici Gianfranco Matteoli e Tomaso Tatti. «Sono qui - ha detto Zola - perché ritengo che si tratti di un’iniziativa bellissima, che può aiutare molte persone. È chiaro che lo stile di vita che conduciamo può fare veramente la differenza». Tomaso Tatti ha aggiunto: «Anche io sono rimasto favorevolmente colpito da questo progetto, perché promuove la cultura della salute e della prevenzione, e incentiva la pratica dell’attività fisica nella quotidianità». Paolo Cannas, direttore generale della Asl nuorese: «Stiamo facendo grandi cose nel campo della medicina di prossimità e della prevenzione. Per questo voglio ringraziare il direttore sanitario, Serafinangelo Ponti, ideatore del progetto, e tutto il suo staff di collaboratori. Un ringraziamento anche al nostro sponsor, l’imprenditore Franco Fois, che ci ha fornito le maglie dei gruppi di cammino». Per il momento, oltre a Noragugume, hanno già dato adesione formale 25 Comuni dell’Asl 3.

RIPRODUZIONE RISERVATA