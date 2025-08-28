«Camilleri e il doppio filo con la Sardegna» 

Il padre dello scrittore siciliano e creatore del commissario Montalbano, Andrea Camilleri, è stato compagno d’armi di Emilio Lussu e il volto dello stesso commissario è quello del professore di Cagliari Giuseppe Marci. Attenzione non parliamo della fisionomia televisiva che ovviamente identifichiamo nelle sembianze di Luca Zingaretti ma quella disegnata dalle parole del Maestro nella fortunata serie di gialli targati Sellerio. E ancora, fu proprio l’Ateneo cagliaritano, sede di insegnamento di Marci, padre dei Quaderni Camilleriani, a conferire allo scrittore siciliano la laurea ad honorem nel 2013. Fatti che nella nostra Isola sono più o meno noti e già venuti alla luce ma che ora trovano una certificazione scritta e una ribalta nazionale grazie a un nome di spicco dell’editoria italiana come Luca Crovi. Romanziere, saggista, sceneggiatore di fumetti, redattore della Sergio Bonelli Editore, conduttore radiofonico, critico musicale, Crovi racconta questo e altro nella prima biografia ufficiale dedicata a Camilleri dal titolo “Andrea Camilleri. Una storia” (288 pagine, 18 euro, Salani) che sarà presentato in anteprima nazionale stasera al Florinas in giallo.

Tre serate

Per la precisione, sarà una presentazione a tappe. Per tre serate, da oggi a domenica, alle 20.30, in piazza del Popolo, Luca Crovi (nato a Milano nel 1968) leggerà un passaggio del libro, ripercorrendo la vita di Andrea Camilleri e soffermandosi sul suo rapporto con la Sardegna.

Il professor Marci

«Il legame che esiste fra lo scrittore siciliano e l’Isola è insospettabile - racconta lo scrittore -. Per costruire il personaggio di Montalbano si è ispirato al carattere di suo padre, all'essere poliziotto di un suo prozio, Carmelo Camilleri, e alla fisicità del professore universitario cagliaritano Giuseppe Marci». Ma c'è di più. «Il volto del commissario Montalbano, Camilleri se lo è sempre immaginato simile al professore cagliaritano», prosegue Crovi. Per concludere ciò che riguarda il noto professore Giuseppe Marci, «è uno dei più acuti studiosi di Camilleri e cura i Quaderni Camilleriani - sottolinea Crovi -. Sono l’opera filologica e critica più importante dedicata allo scrittore siciliano. Sino ad oggi sono usciti 25 Quaderni Camillleriani e sono un'opera incredibile consultabile on line. Sono stati una delle fonti della mia ricerca e ho collaborato ad alcuni di quei Quaderni».

Ma non finisce qui. «C’è da dire, poi, che Giuseppe Camilleri, il padre di Andrea, militò nella Brigata Sassari». Lo stesso Camilleri più volte aveva parlato del suo legame con la Sardegna. «L’ha raccontato in alcuni suoi libri autobiografici - spiega l’autore presenza fissa e gradita a Florinas in giallo -. Quando venne a Cagliari per un convegno universitario raccontò pubblicamente il rapporto fra suo padre ed Emilio Lussu: durante un ricovero in ospedale, una notte il padre rivisse alcune ore di trincea e si mise a urlare rivolto verso Andrea come se stesse dialogando col suo compagno d’armi».

Le ragioni

Perché, dunque, scrivere una biografia? «Mi ero già occupato varie volte di lui e avevo realizzato con lui sedici speciali radiofonici Rai per Radio2 - conclude lo scrittore milanese -. L’editore Salani e le figlie di Camilleri mi hanno chiesto se me la sentivo di scrivere la sua biografia ufficiale in occasione del centenario e ho accettato potendo consultare il Fondo Andrea Camilleri. Nel libro racconto la sua vita solo sino al 1986, perché dopo da persona diventerà personaggio. Lo possiamo dire. La sua vita è stata un romanzo».

