Camilla Ghiotto (con Mazzariol) stasera a Cagliari  

Nome di battaglia: “Tempesta”. Ed è anche il titolo del libro di Camilla Ghiotto che nel suo romanzo d’esordio, edito da Salani, ripercorre l’esperienza da partigiano del padre Renzo (morto a 92 anni nel 2016). Un cammino non solo nella Storia, ma anche nel presente dell’autrice, che unisce i fili della sua vita a quella del genitore conosciuto già anziano (Renzo Ghiotto aveva 75 anni quando nacque sua figlia) e riscoperto grazie agli scritti che sono poi confluiti nel romanzo. L’autrice ventiquattrenne ne parlerà oggi a Cagliari quando, alle 18.30, incontrerà i lettori alla libreria Miele Amaro per l’appuntamento targato Éntula e Festival Tuttestorie.

Camilla Ghiotto non sarà sola, al suo fianco ci sarà un altro giovane autore: Giacomo Mazzariol, suo il successo “Mio fratello rincorre i dinosauri” (Einuadi). Insieme racconteranno cosa ha significato per lei riannodare la memoria al presente. Renzo e Camilla non sono un padre e una figlia qualunque. Novantadue anni lui, diciassette lei. Quando Renzo si ammala gravemente, Camilla ha l’inconfessabile sensazione di potersi finalmente tuffare verso il futuro, ma presto si accorgerà che non si può costruire niente senza aver prima fatto i conti con le proprie radici. Così inizierà a cercare nel passato per scoprire il ragazzo che Renzo è stato tanti anni prima. (gr. pi.)

