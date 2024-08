Camici bianchi in piazza a Roma 

Le imprese sanitarie indipendenti riunite nell’Aisi annunciano la loro partecipazione alla manifestazione del 25 settembre a Roma, che vedrà scendere in piazza le associazioni di categoria «a tutela della qualità e della professionalità dell’attività medica e delle realtà ambulatoriali». Lo rende noto l’Associazione imprese sanitarie indipendenti. «Condividiamo a pieno, da tempo, il momento di forte preoccupazione che contraddistingue la realtà dei camici bianchi e di tutti i professionisti sanitari nel nostro Paese», dice Giovanni Onesti, direttore generale di Aisi e tesoriere dell'Uap. «È necessario una volta per tutte evitare, rigorosamente, il reato di abuso della professione, tutelando chi eroga servizi sanitari nel rispetto delle normative nazionali e del decreto legislativo 502/1992». Per Onesti «non è immaginabile il minimo passo in avanti, nella sanità pubblica, in quella privata accreditata, e in quella privata pura, senza azioni sinergiche che mettano al centro del progetto la professione medica».

