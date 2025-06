Cameron: «Il mare sardo mi ha riportato all’infanzia» 

«Andare al mare qui in Sardegna mi ha riportato all’infanzia, quando ci andavo con la famiglia negli Usa, ma il vostro mare è più bello e più caldo». Peter Cameron entra subito in connessione con le trecento persone che riempiono la Sala del Padiglione Tavolara. Il 65enne scrittore statunitense è la guest star del festival Éntula organizzato da Lìberos che ha in calendario un altro appuntamento per il suo debutto isolano, domani all’Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina, con inizio alle 20. A dialogare con Cameron sarà Michele Biccone. A Sassari invece è stato Alessandro De Roma a fornire gli input per parlare anzitutto della raccolta di racconti “Che cosa fa la gente tutto il giorno?” (Adelphi) ma anche delle altre opere, amatissime in Italia, dove vende più che in tutte le altre nazioni del Mondo: “Cose che succedono la notte” e soprattutto il pluripremiato “Un giorno questo dolore ti sarà utile”.

Storie degli altri

Grazie alla traduzione di Genziana Lay, lo scrittore Cameron ha raccontato anche l’uomo Cameron, che ama raccontare le storie degli altri («la mia vita è noiosa da raccontare»), che preferisce la natura e la solitudine, anche se non si direbbe visti i dialoghi brillanti dei suoi personaggi. “Mi piace scrivere dialoghi perché nella vita esito nel parlare, ma scrivendo ho il tempo per decidere il linguaggio dei miei personaggi che sono spesso ironici e riflessivi, qualità che vorrei avere io nella vita di tutti i giorni”. Il tema ricorrente sia dei dodici racconti di “Che cosa fa la gente tutto il giorno”, sia dei romanzi è quello dei personaggi che non sanno cosa fare della propria vita. «La tematica ricorrente è quella di trovare il proprio posto nel mondo, le persone cambiano continuamente e sul percorso trovano ostacoli e nuove domande. Mi piace l’idea del mondo che cambia, di un mondo poroso, non è vero che apparteniamo solo al posto dove siamo nati o dove abbiamo casa».

Libri e lettori

Peter Cameron spiega: «Sono diventato un lettore grazie ai genitori che avevano tanti libri e mi leggevano delle storie. C’è qualcosa di particolare nel leggere un libro, entri nella mente del personaggio, un attore in un film può dare qualche indizio ma non è la stessa cosa, ecco perché mi preoccupa che i ragazzi di oggi che hanno tante altre distrazioni hanno più difficoltà a leggere ed è anche meno semplice diventare lettori in età adulta». Ha iniziato coi racconti sul New York Times, poi è passato ai romanzi: «Passare dai racconti al romanzo mi ha cambiato, i racconti non sono piccoli romanzi ma si assomigliano più alle poesie perché nel racconto c’è un lavoro di riduzione, nel romanzo parti da un elemento e cresce, lo complichi, va in direzione contraria».

Gli Usa infelici

Negli anni ’80 e ’90 Peter Cameron si è occupato sia di ambiente che dei diritti Lgbt attraverso organizzazioni no profit. «Sono uno scrittore personale, non mi piace scrivere di cultura e sul sociale, mi sarei dovuto sforzare e poi altri scrivono meglio di me, un altro discorso è l’impegno nella vita». Lo scrittore statunitense non ha peli sulla lingua nel descrivere la situazione attuale nel suo Paese «è molto frustrante, la gente è depressa e stupita per la situazione creata da Trump, ma Trump sembra immune alle proteste, anche l’opposizione non è adeguata e davvero non si capisce come si può cambiare questa situazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA