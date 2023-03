«Camerieri e baristi? Pensano ai soldi» 

L’estate si avvicina e già a Pasqua sulla Costa Verde riapriranno alcune strutture turistiche. Non tutte, però, perché la carenza di cuochi, camerieri, baristi e bagnini resta. Oltre un centinaio i posti di lavoro che sarebbero disponibili, ma non trovano copertura. Voce unanime quella degli operatori turistici: «Chi si presenta, messo alla prova, non ha esperienza, capacità di gestire i clienti, affrontare gli imprevisti, soprattutto non ha il senso del dovere, rispetto del posto lavoro, non riesce a staccarsi dal cellulare, pensa solo allo stipendio».

La busta paga

I balneari e i ristoratori rifiutano l’etichetta di “sfruttatori”. Una busta paga che va dai duemila ai tremila euro per un cuoco e da 1.500 a duemila euro per un cameriere è «il prezzo giusto», assicurano. Gianluigi Largiu del ristorante Corsaro Nero di Porto Maga dice: «La verità è che i ragazzi di oggi vogliono tutto e subito. Le doti per sfondare nel mondo della ristorazione sono la passione, l’impegno, il sacrificio, la serietà. Ricordiamoci che nelle nostre strutture oltre ai clienti ci sono i collaboratori, senza di loro gli ospiti potrebbero arrivare in massa, ma poi non tornare più». E Cristiano Murgia dell’omonimo ristorante a Pistis aggiunge: «I cuochi e i camerieri dopo il Covid sono introvabili come i medici. E quando si trovano le richieste vanno nella direzione dell’orario minimo di lavoro. Non più doppio servizio, pranzo e cena, circa 8 ore al giorno, e una paga da duemila euro in su, ma solo pranzo o solo cena al costo di 1.500 euro, rispetto alle 1.800 del passato, quando il servizio era unico». Così per Franco Caddeo del lido di Torre dei Corsari: «Stipendi bassi? Non scherziamo. Il mio cuoco lavora con me da sei anni, 2.800 euro al mese più incentivi vari, è poco? Il lavoro è sacrificio, per tutti. Nulla si regala». Ne è convinto anche Giorgio Zurru del lido e del camping di Piscinas: «Quando 40 anni fa iniziai si lavorava dalle 7 del mattino a mezzanotte. I tempi sono cambiati. È giusto così. Il lavoro però continua a richiedere responsabilità e passione».

Strutture chiuse

«La situazione – dice il sindaco Paolo Salis – è critica. In questi giorni abbiamo saputo che non tutte le 75 strutture ricettive presenti nel territorio in estate apriranno, manca il personale. I motivi sono tanti. La pandemia ha dato una mazzata terribile, poi il reddito di cittadinanza e non ultimi i ragazzi che preferiscono emigrare in altre località costiere, anche per i soli mesi estivi. È necessario un lavoro di squadra per rendere appetibile il prodotto di casa».