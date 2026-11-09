Camere penali Contestato il modello Cpr  

Il Cpr è definito «realtà amministrativa profondamente disfunzionale». Secondo un «modello in cui la privazione della libertà personale è conseguenza di illeciti di natura meramente amministrativa». È l’analisi della commisisone ad hoc dell’Unione camere penali italiane il cui tour nei centri di permanenza e rimpatrio italiani («la frontiera dei diritti dove lo Stato di diritto rischia troppo spesso di sospendersi») ha fatto tappa a Macomer.

Nel corso dell'ispezione, la Commissione, insieme ai colleghi di Oristano, ha somministrato il questionario per il monitoraggio sull'effettività del diritto di difesa delle persone trattenute al Cpr. Inoltre, è stata avanzata istanza di accesso civico generalizzato ai documenti relativi al contratto di appalto del Cpr di Macomer, rispetto alla quale si attende risposta da parte della Prefettura e della Questura di Nuoro.

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