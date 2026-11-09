SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Macomer
10 novembre 2026 alle 00:07

Camere penali Contestato il modello Cpr  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cpr è definito «realtà amministrativa profondamente disfunzionale». Secondo un «modello in cui la privazione della libertà personale è conseguenza di illeciti di natura meramente amministrativa». È l’analisi della commisisone ad hoc dell’Unione camere penali italiane il cui tour nei centri di permanenza e rimpatrio italiani («la frontiera dei diritti dove lo Stato di diritto rischia troppo spesso di sospendersi») ha fatto tappa a Macomer.

Nel corso dell'ispezione, la Commissione, insieme ai colleghi di Oristano, ha somministrato il questionario per il monitoraggio sull'effettività del diritto di difesa delle persone trattenute al Cpr. Inoltre, è stata avanzata istanza di accesso civico generalizzato ai documenti relativi al contratto di appalto del Cpr di Macomer, rispetto alla quale si attende risposta da parte della Prefettura e della Questura di Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Saba: torno a fare il sindaco di Ottana, ho fiducia nei giudici

Subito un Consiglio comunale e la conferma della nuova Giunta 
Fabio Ledda
I provvedimenti

Continuità aerea, 10 milioni dal Governo

Manovra, allarme della Corte dei Conti: «Il 70% delle entrate è temporaneo»  
I casi

Crolla il balcone, muore un operaio

Napoli, un collega si è salvato per miracolo: i due lavoravano in nero 
Israele

Nuova Knesset, la presidenza il primo nodo

Visioni opposte tra alleati, Liberman: «Bisogna agire immediatamente» 