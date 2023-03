Camere con vista sul campo di gioco e centro benessere 

Si potrà guardare la partita del Cagliari da una delle 122 stanze di lusso che si affacciano sul campo da gioco. E prima del fischio di inizio, ma “l’invito” vale per ogni giorno della settimana, ci si potrà rilassare nella supertecnologica spa che «affonda le radici nel Dna sardo». Benvenuti nel nuovo stadio del Cagliari. Quello che la società rossoblù costruirà a Sant’Elia quando arriverà il finanziamento della Regione. Nell’attesa della certezza delle risorse regionali, il Cagliari calcio si “porta avanti”, per così dire, e definisce gli accordi con le società che gestiranno l’hotel (di lusso) e il centro benessere aperto ai cagliaritani: la Accor per l'albergo e la Snow Group per il centro wellness. «Siamo felici di annunciare gli accordi con queste due realtà internazionali. Per noi è motivo di grande orgoglio, oltre che dimostrazione tangibile del grande impegno che il club ripone nel progetto del nuovo stadio di Cagliari», afferma Stefano Melis, direttore business e media del Cagliari Calcio. «Operatori di questo calibro ci garantiscono le competenze e la visione necessarie per rendere la struttura un punto di riferimento di qualità, vivibile ogni giorno per cittadini e turisti», aggiunge. «Siamo soddisfatti che importanti player del settore hospitality, leisure e wellness abbiano sposato il progetto. L'ambizione condivisa con il Cagliari Calcio è far diventare il nuovo stadio una vera e propria destinazione», gli fa eco Jacopo Palermo, Ceo del gruppo Costim, che con il Cagliari calcio forma la Newco che parteciperà alla gara pubblica.

I dettagli

L’hotel aprirà sotto l’insegna Mövenpick, sarà collegato a un importante centro congressuale e avrà 122 camere, la maggior parte delle quali con vista sul mare o sul campo di calcio, e uno spettacolare rooftop con bar e ristorante con piscina e una vista privilegiata sul litorale cagliaritano e sul campo di gioco. Il centro benessere, oltre 4.000 metri quadrati, sarà totalmente innovativo. Una struttura «non solo esteticamente bella e innovativa ma anche funzionale da gestire e da sviluppare, grazie al know-how di Snow Group».( ma. mad. )

