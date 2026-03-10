VaiOnline
11 marzo 2026

Camera sterile, il San Francesco all’avanguardia 

Una camera sterile all’ospedale San Francesco di Nuoro. Quella inaugurata ieri è – per le nuove dotazioni tecnologiche, le migliorie strutturali e i flussi operativi aggiornati - la centrale di sterilizzazione più importante per dimensioni e capacità nell’Isola e rispetta le norme tecniche di settore, comprese quelle per l’accreditamento, ponendo il San Francesco all’avanguardia nel contesto delle Asl sarde.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il manager Francesco Trotta e il direttore dei Servizi socio sanitari Luca Deiana, per Ares Sardegna il direttore del dipartimento Acquisti Antonello Podda e la responsabile unica del progetto Tania Ruiu.«Si tratta – spiega Tania Ruiu - di un appalto di esternalizzazione del servizio complessivo di sterilizzazione e di noleggio dello strumentario chirurgico: tutta la gestione dell’ordinario verrà affidata ad una ditta esterna, che entrerà con le proprie professionalità». La centrale infatti è stata realizzata da Demi Sterilis e Servizi Italia. «Con l’inaugurazione della Centrale di Nuoro – aggiunge Antonello Podda -, prosegue il processo di efficientamento del servizio di fornitura di kit chirurgici e sterilizzazione a favore di tutte le Asl». Un servizio standard che permette anche una «democratizzazione della sanità sui territori dell’Isola», ha concluso.

