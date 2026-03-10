Camera mortuaria in abbandono 

Recarsi alla in camera mortuaria è un momento delicato per tutti. Ma diventa ancora più traumatico se ci si recà a dare l’ultimo saluto a un defunto e lo si trova in un luogo fatiscente e semi-abbandonato. Condizioni amplificate in questa ultima settimana, all’ospedale Sirai di Carbonia, da una grossa perdita di liquami maleodoranti proveniente dal retro della camera mortuaria.

La segnalazione

Il fiume di liquami che percorre tutta l’area di fronte all’accesso alla sala, costringe gli utenti e gli operatori che ruotano attorno alla camera mortuaria a bagnarsi la scarpe prima dell’accesso alla piccola (unica) saletta che ospita i defunti. Il disagio lo ha provato ieri Massimo Cadeddu, quando si è recato al Sirai per dare le condoglianze ad un amico. «Un odore tremendo che mi sono portato addosso per tutta la mattina – racconta - visto che son stato costretto a mettere i piedi su quell’acqua per arrivare fino all’ingresso della camera mortuaria». Sulla questione liquami la Asl Sulcis Iglesiente fa sapere che «lo scorrimento di acqua davanti alle camere mortuarie non è di natura fognaria, ma si tratta di acque bianche dovute al cedimento di alcune tubature, mentre l’odore percepito deriva dalla decomposizione della vegetazione. La direzione tiene a precisare che l’intervento di riparazione è già programmato e sarà eseguito nel più breve tempo possibile».

Il piazzale

I problemi all’esterno non riguardano solo l’attuale presenza di liquami, visto che durante le piogge il piazzale, oltre ad allagarsi si riempie, di fango che scende dalla collinetta antistante lo stabile che ospita la dialisi. Non è tutto: parenti dei defunti, ma anche gli operatori del settore, lamentano le pessime condizioni del tunnel-corridoio di accesso, dove vengono fatte passare le salme fino alla camera mortuaria dove, essendo l’unico spazio disponibile, trovano spazio più defunti. Situazione degli spazi più volte segnalata anche all’Adiconsum, come racconta il presidente Giancarlo Cancedda. «Purtroppo in tanti ci hanno segnalato le difficoltà di accesso con una sala d’attesa tutt’altro che accogliente, specie quando capita che siano presenti più salme contemporaneamente. Servirebbe un locale più adeguato, con un minimo di accoglienza, specie quando piove o fa molto caldo con gli utenti costretti a stare all’aperto».

