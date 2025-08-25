Camera iperbarica alla Maddalena vietata per le urgenze 

È l’unica camera iperbarica (del sistema sanitario pubblico) del Nord Sardegna, consegnata nel 2013 (17 tonnellate, sei metri e mezzo di lunghezza e 2 metri e trenta di larghezza) perfettamente efficiente e idonea a qualsiasi trattamento, ma non viene utilizzata per le urgenze. La camera, della Asl di Olbia, si trova a La Maddalena. Domenica, come succede ormai da anni, in una situazione di emergenza non è stata il punto di riferimento per il personale di Areus che ha preso in carico un sub che ha rischiato la vita a causa di una sindrome da decompressione. L’incidente si è verificato nel mare di Porto San Paolo, ma il paziente (un sub milanese di 61 anni) portato a Olbia è stato trasferito d’urgenza, in elicottero, per il trattamento nella camera iperbarica del Brotzu di Cagliari. Nessuna alternativa a questa soluzione, perché il Centro di Medicina iperbarica di La Maddalena non funziona per gli interventi salvavita. Una situazione che priva di un importante servizio il nord Sardegna e in particolare la Gallura dove sono tantissimi i diving che operano nelle località turistiche.

Senza medici

il Centro di Medicina iperbarica di La Maddalena è un presidio importante, ma non ha il personale sufficiente per garantire le prestazioni di emergenza. Non solo, l’unico anestesista in servizio è esentato dagli interventi d’urgenza. Per il resto il Centro è operativo e dal 2021 ha effettuato 1816 trattamenti iperbarici, 407 medicazioni complesse, 507 infiltrazioni antalgiche e 105 prestazioni in consulenza (visite, consulenze al pronto soccorso, al reparto di Medicina, consulenze antalgiche con i| Medico di medicina generale). Ma zero interventi di emergenza. La segretaria della Cgil Fp Gallura, Jessica Cardia, si è occupata a lungo della problematica: «Avere un unico Centro di Medicina iperbarica nel nord della Sardegna e non poterlo utilizzare per gli interventi urgenti, effettivamente è un dato che colpisce. Il Centro è stato aperto con tutti i crismi, non ci sono carenze di alcun tipo. Mancano alcune figure, ma è un problema risolvibile. Innanzitutto bisogna fare sapere ai medici e al personale infermieristico che c’è un centro di di Medicina iperbarica dove potrebbero andare a lavorare. Poi gli operatori devono essere informati sui vantaggi, in termini economici, previsti per le sedi disagiate e le isole. Bisogna creare le condizioni per fare funzionare a pieno regime questo fondamentale presidio».

