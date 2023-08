Camera di commercio, varata la nuova Giunta dopo la bufera 

A fine luglio, nella prima votazione per l’elezione del presidente della camera di Commercio, quattro associazioni di categoria come Confindustria, Coldiretti, Cna e Confartigianato, erano rimaste fuori dall’aula facendo mancare il numero legale e rinviando tutto alle votazioni in seconda convocazione dove, con la maggioranza semplice era stato confermato Agostino Cicalò.

Le quattro associazioni sull'Aventino reclamavano, all’interno della giunta camerale un rappresentante dell’artigianato proveniente dal loro mondo e non da quello del commercio. Un’utopia sino a ieri in quello che era un gioco di maggioranze e voti. Ma a sorpresa ieri, pur in minoranza, le quattro associazioni sono riuscite ad esprimere all’interno della nuova Giunta camerale un loro rappresentante. Si tratta di Ombretta Pinna della Cna, che di fatto, con un gioco di preferenze, ha strappato a sorpresa il seggio alla rappresentante sindacale Maria Luisa Ariu. Eppure per l’artigianato, come da copione (quello contestato) era stato votato Vito Arra, proveniente dalla Confesercenti. Sorpresa anche per il rappresentante del Commercio, con Maria Gabriela Ruggiu (Confesercenti) eletta e subito dimessa per lasciare il posto a Maria Grazia Tegas dell’Ascom. Per l’industria, eletto Giovanni Bitti di Confidustria e per l’agricoltura Alessio Serra della Coldiretti.

