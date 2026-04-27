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28 aprile 2026 alle 00:23

Camera di commercio, nuova sede 

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Inaugurata in via Nanni, nell’ex Palazzo della Provincia, la nuova sede territoriale della Camera di Commercio di Sassari. Pensata per rafforzare i servizi al sistema produttivo gallurese, la struttura offre spazi moderni e funzionali, tra cui uffici amministrativi, un laboratorio per il trasferimento digitale, un punto di appoggio per l’azienda speciale e, al termine della ristrutturazione del piano terra, una sala convegni capace di ospitare fino a 700 persone. Il presidente Stefano Visconti ha sottolineato come l’apertura risponda all’esigenza di garantire servizi più efficienti in un’area strategica per l’economia isolana: non solo una nuova sede logistica, ma un centro operativo per la transizione digitale e il supporto all’export, dotato di strumenti avanzati.

L’iniziativa si inserisce anche nel percorso (già avviato) al cambio di denominazione in Camera di Commercio Nord Sardegna, con una visione più ampia e rappresentativa dell’economia del territorio. Alla cerimonia erano presenti i membri della Giunta camerale, Giovanni Conoci, Vittorio Beccu, Antonello Fois, Annalisa Luzzu e Marco Rau, e il segretario generale Pietro Esposito che ha evidenziato il ruolo della sede come punto di connessione con le dinamiche economiche locali e ringraziato il personale annunciando un imminente incremento del team amministrativo. (v.m.)

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