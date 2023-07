Camera di commercio: guerra 

Quattro associazioni di categoria su sette della Camera di commercio di Nuoro abbandonano l’aula al momento del voto, e per ben due volte mercoledì salta la rielezione per il terzo (ed ultimo) mandato consecutivo del presidente Agostino Cicalò che si ferma a 12 voti su 19. A uno solo dalla rielezione. Tutto slitta al 2 agosto, quando il consiglio è stato riconvocato per lo stesso adempimento. A quel punto per eleggere il presidente non servirà più la maggioranza qualificata dei 13 voti sui 19 consiglieri camerali, ma basterà quella relativa, cioè il cinquanta per cento più uno dei votanti. Alla base delle tensioni, la rappresentatività delle confederazioni degli artigiani nella giunta camerale. Ma il presidente Cicalò, che parla di dialogo, dice: «Le polemiche in questa fase non servono a nessuno, si eleggeva il presidente, la giunta camerale verrà tra un mese».

Fuori dall’aula

Mercoledì sera, dopo alcuni incontri avvenuti le settimane prima nel tentativo di trovare larghe intese, il banco è saltato quando le prime due votazioni per rieleggere Cicalò, unico candidato, hanno registrato l’uscita dall’aula di Cna, Confidustria, Coldiretti e Confartigianato. Sono rimaste Ascom Confcommercio, Confesercenti e la Legacoop. Il problema nasce dalle votazioni, con Confesercenti che ha la facoltà di esprimere anche il nome del rappresentatane dell’artigianato.

«Non stiamo chiedendo poltrone, ma rappresentanza. Come può un’associazione di categoria del commercio delegare dei rappresentanti dell’artigianato?», domanda il segretario della Cna nuorese, Giuseppe Zizzi. «Sia chiaro, è tutto legale perché così è previsto, ma eticamente non corretto. Ribadiamo con forza il nostro ruolo in questa Camera, che al suo interno esprime anche l’artigianato in misura paritaria con le altre forze produttive. Ci aspettiamo sia un’organizzazione dell’artigianato ad esprimere il proprio componente nella giunta. Riteniamo che la voce del nostro comparto debba essere propositiva a favore di tutte le imprese, ma debba essere espressione dell’associazione che rappresenta». Pietro Mazzette di Confartgianato aggiunge: «Non mi risulta che Confesercenti abbia mai fatto artigianato, e non l’ho mai vista ai tavoli di trattativa dei contratti collettivi nazionali dove ci sono i rappresentanti degli artigiani. Allora come possono rappresentarci?».

Il presidente

«C’è stato l’insediamento del consiglio e l’unico che ha proposto la candidatura sono io – precisa Cicalò - gli altri si sono lamentati perché non hanno trovato soddisfazione nelle rappresentanze che si aspettavano. Esprimo disappunto per quanto avvenuto. Se uno è consigliere normalmente rimane, esprime il suo parere e vota. Voti un candidato, se hai un candidato. Si eleggeva un presidente, perché si anticipano i tempi? La giunta si eleggerà tra un mese. Quando ci sarà un presidente, si verificherà se ci sono gli spazi di rappresentanza. Le lamentale in anticipo non servono a nessuno».

