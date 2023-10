Camera di Commercio, condannato l’ex presidente 

Sei anni dopo la chiusura dell’inchiesta sui presunti illeciti e abusi alla Camera di Commercio di Cagliari, si è chiuso con tre condanne il processo ai vertici dell’ente che associa e promuove le imprese commerciali della provincia. I giudici della Seconda sezione penale hanno inflitto quattro anni e mezzo di reclusione all’ex presidente della Camera di Commercio di Cagliari Giancarlo Deidda, cinque anni e quattro mesi all’ex segretario generale Luca Camurri e un anno di reclusione (con la sospensione condizionale) alla funzionaria Simonetta Oddo Casano.

La sentenza

La sentenza è stata pronunciata ieri mattina dal collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda che, bisogna comunque sottolinearlo, ha fatto cadere numerose delle 32 imputazioni che erano mosse dalla Procura, dichiarandone molte altre prescritte. Giancarlo Deidda è stato condannato per un peculato legato all’uso ritenuto non istituzionale della Renault Megane dell’Ente (ma è caduta l’accusa per l’uso della seconda auto, una Skoda), falso e per un abuso d’ufficio. Per l’ex segretario Camurri è arrivata la condanna anche per la fornitura di piante e fiori alla Fiera, mentre Simonetta Oddo Casano è stata condannata per un falso in concorso con il presidente. Cadute con l’assoluzione (il fatto non sussiste) tutte le contestazioni di maltrattamenti, per Camurri è arrivata la condanna per una diffamazione. Assoluzioni e prescrizioni anche per le imputazioni di abuso d’ufficio: in un caso, legato alla fornitura di piante e fiori alla Fiera, i giudici hanno riqualificato il reato in peculato ritenendo responsabile l’ex segretario, difeso dall’avvocato Gianluca Aste. L’ex presidente era assistito, invece, dal legale Patrizio Rovelli, mentre la funzionaria è stata difesa da Rita Dedola. Tra le parti civili c’erano gli avvocati Roberto Sorcinelli e Matteo Pinna, quest’ultimo per la Camera di Commercio.

Le richieste

Al termine di un processo durato anni, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia aveva chiesto condanne pesanti: 8 anni di carcere per Deidda, 12 anni per Camurri e 3 anni per la Oddo Casano. Tra le accuse, condensate in un lunghissimo capo d’imputazione, la Procura aveva contestato a vario titolo reati che andavano dal peculato all’abuso d’ufficio, ma anche falso, maltrattamenti, danneggiamento, omessa denuncia di reato e diffamazione. Molte delle quali, come detto, sono cadute per assoluzione e prescrizione.

L’inchiesta

L’indagine della Procura era nata durante una pesante stagioni di dissapori interni alla Camera di Commercio: erano stati denunciati presunti maltrattamenti, trasferimenti dequalificanti e anche un licenziamento. Come detto, però, sia Deidda che Camurri da questa accusa sono stati assolti con la formula più ampia. Indagando su queste vicende, il pm aveva poi contestato l’utilizzo dell’auto blu e tutti gli altri reati.

La difesa

Scontati i ricorsi in appello da parte dei difensori. «Il pubblico ministero aveva chiesto per Deidda una condanna a otto anni di reclusione», commenta Rovelli, «Il Tribunale ha ritenuto sussistenti solo tre ipotesi di reato delle 11 contestate. Due dei tre reati per i quali è stato condannato si prescrivono nelle prossime settimane, l’ultimo, che sarà l’unico oggetto dell’appello, riguarda l’uso di un’autovettura. In secondo grado daremo la prova che anche da questo ultimo reato il mio assistito andava prosciolto».

