Camera con vista sui loculi del cimitero 

Monta la polemica intorno ai lavori di ampliamento del cimitero di Tiana. Ad alzare la voce Giorgio Poddie, proprietario dal 2006 dell’abitazione confinante, che manifesta dissenso sulla posa dei nuovi loculi, ritenuti troppo vicini al proprio domicilio.

Il suo è un appello, lanciato anche sui social, alla tutela della salute, preoccupato dalle tumulazioni a 20 metri da casa e 50 centimetri dal muro di recinzione.

«Battaglia di civiltà»

Contattato telefonicamente, precisa la sua voglia essere una battaglia in nome della collettività: «Ho acquistato casa dopo tanti sacrifici – dice Poddie – con tutte le documentazioni che ne comprovano la regolarità dell’acquisto e posso dimostrarla. Il comune difende i lavori, sostenendo che in origine la mia casa fosse abusiva e tuttora non sanabile. Tutto ciò è assurdo, ho la concessione edilizia».

Nei giorni scorsi, a stemperare le tensioni, un vertice in Municipio, fra Poddie, Asl 3 e tecnici, che hanno cercato una soluzione condivisa: «Si è optato per spostare 16 loculi di 30 metri. Una soluzione tampone che però non risolverà il rischio miasmi. Nonostante le promesse, finora non si è visto alcun operaio», puntualizza Poddie. «L’espansione dovrebbe effettuarsi nella parte bassa e non a due passi da una casa privata».

La replica

Non si fa attendere la replica del sindaco Pietro Zedda: «L’abitazione del signor Poddie è stata costruita dal precedente proprietario nel perimetro cimiteriale. Documenti del consiglio di Stato ci dimostrano di come sia iscritta al catasto ma mai sanabile». Prosegue Zedda: «Il nostro paese sta affrontando una piena emergenza, disponendo di soli due loculi liberi. Abbiamo agito secondo legge e con celerità vista la difficile fase. Come da accordi intercorsi con Asl, a giorni, sposteremo i nuovi loculi. Confidiamo in un dialogo costruttivo».

Variante bocciata

Lo sguardo è tuttavia proiettato al futuro: «Stiamo ragionando - conclude il primo cittadino - per individuare una nuova area cimiteriale e richiedere risorse aggiuntive. Un anno fa, la regione ha bocciato la nostra richiesta di espansione nell'area bassa, a causa degli ingenti costi».E intanto Giorgio Poddie continua ad avere una camera con vista sulle tombe dei compaesani.

