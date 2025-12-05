VaiOnline
Serramanna.
05 dicembre 2025 alle 01:13

Cambio nella maggioranza in Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lorenzo Ara non è più il capogruppo della maggioranza consiliare di Serramanna. Al suo posto è stato nominato Giacomo Dettori, entrato qualche mese fa in Consiglio come primo dei non eletti della lista “Serramanna città migliore” del sindaco Gabriele Littera in seguito alle dimissioni della consigliera, e vice sindaca, Moralvia Montis. L’annuncio delle dimissioni di Ara, il più giovane dell’intera assemblea, è stato dato dal sindaco Gabriele Littera all’inizio dell’ultima seduta del Consiglio comunale. «A Lorenzo Ara, che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, succede il consigliere Giacomo Dettori», ha detto in Aula. «Il consigliere Ara ha fatto un’esperienza importante e va ringraziato per il lavoro e l’impegno», ha dichiarato il nuovo capogruppo Dettori. «Ringrazio Ara e al suo successore dico: faccia funzionare le commissioni consiliari», è stata l’esortazione dell’esponente della minoranza Carlo Pahler. «Le commissioni saranno in agenda già dal prossimo Consiglio. Finora non è stato così, ma senza il funzionario amministrativo del Comune era difficile farle riunire», ha assicurato Dettori. «In questi anni ho imparato tanto, anche dagli errori fatti. Grazie a tutti», ha detto Ara, che lascia per impegni di studio. ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 