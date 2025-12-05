Cambio nella maggioranza in Consiglio 

Lorenzo Ara non è più il capogruppo della maggioranza consiliare di Serramanna. Al suo posto è stato nominato Giacomo Dettori, entrato qualche mese fa in Consiglio come primo dei non eletti della lista “Serramanna città migliore” del sindaco Gabriele Littera in seguito alle dimissioni della consigliera, e vice sindaca, Moralvia Montis. L’annuncio delle dimissioni di Ara, il più giovane dell’intera assemblea, è stato dato dal sindaco Gabriele Littera all’inizio dell’ultima seduta del Consiglio comunale. «A Lorenzo Ara, che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, succede il consigliere Giacomo Dettori», ha detto in Aula. «Il consigliere Ara ha fatto un’esperienza importante e va ringraziato per il lavoro e l’impegno», ha dichiarato il nuovo capogruppo Dettori. «Ringrazio Ara e al suo successore dico: faccia funzionare le commissioni consiliari», è stata l’esortazione dell’esponente della minoranza Carlo Pahler. «Le commissioni saranno in agenda già dal prossimo Consiglio. Finora non è stato così, ma senza il funzionario amministrativo del Comune era difficile farle riunire», ha assicurato Dettori. «In questi anni ho imparato tanto, anche dagli errori fatti. Grazie a tutti», ha detto Ara, che lascia per impegni di studio. ( ig. pil. )

