«Cambio merce? Non sempre è obbligatorio» 

Partiti ieri, dureranno 60 giorni: fino al 5 marzo. Con l’abbigliamento protagonista degli acquisti in saldi, Adiconsum Cagliari stila una guida per lo shopping sicuro. Cambi, prova dei capi, pagamenti, prodotti in vendita, indicazioni del prezzo: per il corretto acquisto di articoli in saldo bisogna ricordare cinque principi base. Per esempio: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia difettoso. In questo caso scatta l’obbligo per il commerciante della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la restituzione del prezzo pagato. Il prezzo: «Bisogna verificare i prezzi prima dell’inizio ufficiale dei saldi per avere la possibilità di compararli con quelli nuovi sui quali è applicato lo sconto», spiega Simone Girau, presidente di Adiconsum Cagliari. E ancora: «Il cartellino deve riportare la percentuale di sconto, il prezzo finale e quello dei 30 giorni precedenti». Un errore da evitare è quello di confondere i capi in saldo e quelli che restano a prezzo pieno. Questo perché è possibile che alcuni capi a prezzo pieno siano mischiati a quelli in saldo. Infine, la prova dei capi: non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante. ( ma. mad. )

