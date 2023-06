Cambio in Giunta: via Recchia, entra Petronio 

Un capitolo che si chiude e uno nuovo che si apre. Da ieri Roberta Recchia non è più l’assessora alle Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo, Pubblica istruzione. Al suo posto è stata nominata Laura Petronio, 51 anni e già assessora con questo ruolo nella precedente consiliatura.

La decisione è maturata tutta nei quadri dirigenziali locali di Forza Italia, il partito di riferimento di entrambe. Le prime indiscrezioni erano iniziate a circolare mesi fa. «Roberta ha fatto sempre bene il suo lavoro», aveva spiegato il capogruppo Antonello Argiolas, «ma riteniamo che dopo qualche tempo un avvicendamento sia necessario. Di questo cambiamento abbiamo iniziato a parlarne un anno e mezzo fa. Non c’è una ragione in negativo, ma ogni tanto serve portare novità».

Le candidate

Era stato proprio Argiolas a consegnare una nota alla sindaca Paola Secci, ribadendo questo pensiero e la volontà del gruppo di cambiare assessora. Intanto erano già scattate le ipotesi sul successore: «Io ho deciso subito di tirarmi indietro perché doveva essere scelta in ogni caso una donna, per questioni di quote rosa», aveva dichiarato Argiolas. Le altre due candidate erano la ventenne Giulia Argiolas, e la più navigata Laura Petronio.

La riflessione

La sindaca Secci ha preso qualche giorno per riflettere e ieri ha ufficializzato la nomina di Laura Petronio. «Sono molto emozionata, nonostante abbia già ricoperto il ruolo di assessora, sono felice e onorata che il mio gruppo abbia fatto il mio nome. Vorrei ringraziare l’assessora Roberta Recchia per il lavoro svolto», racconta lei. «Porterò avanti le iniziative del nostro Documento unico di programmazione facendo squadra sia con l’amministrazione ma anche con i rappresentanti dei settori commercio, agricoltura e pubblica istruzione. Non ho la bacchetta magica, ma ho la volontà di mettermi a disposizione della comunità, ed è con questo spirito che affronterò questa nuova sfida. Ringrazio la sindaca Paola Secci, il vicesindaco Massimo Bullita, e tutto il gruppo di Forza Italia», ha concluso.

«Nessuna scenata»

Giravano voci di scenate e porte sbattute, tutte smentite dagli interessati. Se l’ex assessora Recchia preferisce al momento non commentare, Argiolas ribadisce che «tutto si è svolto senza problemi». E la sindaca Secci garantisce: «L'avvicendamento delle assessore di Forza Italia avviene in virtù di equilibri meramente politici tra partiti di maggioranza. L’assessora Roberta Recchia ha perseguito con competenza e dedizione gli obiettivi previsti dai nostri documenti di programmazione nei settori che le sono stati assegnati fin dall'inizio della consiliatura. A lei va il mio più sincero ringraziamento per l'operato nonché grande apprezzamento per la persona. Alla neo assessora Laura Petronio, che ha esperienza dalla scorsa consiliatura, auguro un proficuo lavoro per continuare a raggiungere i risultati che ci siamo posti come amministrazione».

