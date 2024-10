Cambio in Giunta, dimissioni di Casula Entra il nuovo assessore Sedda 

Uscita dalla Giunta dall’assessora esterna Antonella Casula, e nuovo ingresso per Giovanni Sedda che prende le deleghe di Agricoltura ed Elettrificazione rurale. All’origine delle dimissioni dell’assessora motivazioni personali. Il sindaco Domenico Gallus ha firmato il decreto di nomina per il nuovo componente del suo esecutivo e, in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale, sarà data comunicazione sul nuovo assetto della Giunta. «Ho solo parole di ringraziamento per quello che Antonella Casula ha fatto, lasciato e che porteremo a termine – dice Gallus –. Pensavamo di chiudere insieme questa legislatura. È stata un’ottima assessora e ha sempre lavorato nell’interesse del paese». A marzo il sindaco aveva riorganizzato il suo esecutivo, ridistribuendo le deleghe; in quell’occasione Antonella Casula, assessora a Pubblica istruzione, Cultura, Turismo e associazionismo, si era vista nominare assessora ad Agricoltura ed Elettrificazione rurale sino a quel momento tenute da Rosella Oppo. ( a. o. )

