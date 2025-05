Cambio in Giunta: delega alla Cultura a Carlotta Scema 

Carlotta Scema è la nuova assessora alla Cultura di Iglesias. Entra a far parte della giunta Usai-bis dopo che mercoledì mattina l’ex assessora — ora collaboratrice in Regione a fianco del gruppo consiliare di Alessandro Pilurzu — Claudia Sanna ha rimesso la delega alla Cultura nelle mani del sindaco. Al posto di Scema, in Consiglio torna l’ex assessore Ubaldo Scanu.

«Questo passaggio rappresenta un tassello fondamentale della mia esperienza politica, iniziata dieci anni fa. Essere assessora alla Cultura è motivo d’orgoglio» dichiara Scema.

«La nuova nomina rispecchia la volontà della giunta di investire sul futuro e dare la possibilità a giovani consiglieri di vivere l’esperienza amministrativa – dichiara il sindaco Mauro Usai –. L’assessora Scema, così come l’assessore Nicola Concas, ha sempre svolto attività istituzionale: è un’attivista in diverse realtà cittadine e possiede una grande sensibilità sui temi sociali». Un sodalizio politico, quello tra Usai e Scema, iniziato nel 2018 ma che, come racconta il sindaco, ha radici ancora più lontane, risalenti a quando Usai non era ancora primo cittadino: «Ricordo bene il giorno in cui conobbi Carlotta: era il 2013, lei era ancora minorenne e io ero presidente del Consiglio comunale della giunta Gariazzo. Si presentò come attivista dell’Arci, per chiedere se il Comune di Iglesias volesse aderire al progetto “Il treno della memoria”, per dare possibilità ai giovani del territorio di visitare i campi di concentramento polacchi. Capii subito che Carlotta aveva un interesse autentico per la politica». Aggiunge Scema: «Con Sanna abbiamo effettuato un passaggio di consegne, avendo lavorato fianco a fianco per sette anni. Le idee e gli stimoli sono tanti! Adesso è necessario inserirli all’interno di una programmazione che, nelle prossime settimane, dovrò — e dovremo, come squadra — completare in vista dell’estate che ci attende». ( m. l. )

