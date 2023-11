Cambio in Giunta 2 nuovi assessori 

Cambio in Giunta di metà mandato nell’esecutivo di Ruinas guidato dal sindaco Gianni Tatti. Si sono dimessi dalla carica di assessore Tania Zucca e Paolo Vargiu, che hanno lasciato il posto a Paolo Setzu e Gilda Tatti. Nel decreto di nomina sono state anche assegnate le deleghe, Setzu si occuperà di decoro urbano, agricoltura, attività produttive, mentre alla Tatti sono state attribuite le deleghe in materia di servizi sociali, sport, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, attività giovanili. Il resto della Giunta rimane immutato: Alice Serra continuerà a occuparsi di bilancio, programmazione e servizi tecnologici. Il primo cittadino evidenzia: «Un avvicendamento stabilito quando si era decisa una staffetta dopo due anni di consiliatura. Desidero ringraziare per l’importante lavoro gli assessori Vargiu e Zucca e fare gli auguri a Setzu e Tatti che subentrano». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA