Cambio in difesa per la Torres col centrale Baldi 

Sassari. Un arrivo e una partenza nella Torres. Nello stesso reparto, quello difensivo: dalla Juve Stabia è stato prelevato in prestito Matteo Baldi, classe 2002, mentre l’argentino Mateo Scheffer, classe 2004, rientra per fine prestito alla Carrarese, che dovrebbe girarlo all’Ospitaletto Franciacorta.

Con l’ingaggio per il girone di ritorno di Baldi la squadra rossoblù completa la retroguardia rimasta sguarnita per la partenza di alcuni giovani e soprattutto del veterano Mario Mercadante, andato al Casarano che gli ha fatto firmare un contratto sino al 2028. Matteo Baldi è un difensore centrale che però può giocare anche come esterno basso di destra.

Il neo giocatore rossoblù è sotto contratto con la Juve Stabia sino al 2028. Con la squadra di Catellamare di Stabia ha accumulato 55 presenze e un gol tra Serie C, che ha vinto nella stagione 2023/24, e Serie B. Inoltre ha indossato pure le maglie di Alessandra e Triestina.

Bisogna considerare poi che sta lavorando con la squadra per rimettersi in condizione Gianmaria Zanandrea, ex Legnago Salus. Da capire infine quando potrà rientrare Riccardo Idda, fermo da tre settimane per un problema fisico. In ogni caso la duttilità di Zambataro ha consentito di fare fronte all’emergenza quando il reparto era ridotto ai minimi termini.

Attacco

Per chiudere il mercato manca solo una seconda punta che prenda il posto di Ernesto Starita, ceduto al Guidonia Montecelio. Ricerca non semplice, ma la Torres ha assoluto bisogno di un giocatore che da qui alla fine del campionato segni quei 6-7 gol e favorisca anche i compagni, perché la manovra offensiva rossoblù è un imbuto largo dalla parte delle occasioni ma molto stretto in quello delle realizzazioni.

Magari nelle prossime gare si potrebbe concedere minutaggio superiore a Bonin, giocatore che a inizio stagione aveva ben impressionato per dinamismo e capacità di essere comunque fastidioso per le difese. Quotazioni invece in ribasso per Lunghi, che dopo il pirotecnico esordio a settembre si è smarrito e fatica a essere efficace.

