Cambio in Capitaneria,  Giuseppe Cannarile alla guida  

Cerimonia di avvicendamento del comando della Capitaneria di porto di Porto Torres. Dopo 26 mesi al vertice dell'autorità marittima turritana, Peschiulli lascia l’incarico per un nuovo impegno al ministero delle Infrastrutture e Trasporti a Roma. Al suo posto subentra il comandante Giuseppe Cannarile, 44 anni, che vanta un’esperienza alla Capitaneria di Savona dove ha ricoperto l’incarico di capo servizio Sicurezza della Navigazione, capo sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale. «Assumo con orgoglio l’incarico in questo territorio con luoghi di altissimo pregio, - ha detto Cannarile - posti da tutelare, vigilare e disciplinare nell’interesse della collettività e per una fruizione consapevole». (m.p.)

