Cambio in Aula nel gruppo Entu Estu: Tiziana Pinna prende il posto di Gatto 

Tiziana Pinna entra in Consiglio comunale: la neo consigliera del gruppo Entu Estu prende il posto di Tania Gatto, che si era dimessa a dicembre. La surroga è stata votata dall’Aula all’unanimità durante l’ultimo Consiglio comunale: Tiziana Pinna era risultata la prima dei non eletti alle elezioni del 2021.

La neo consigliera si dice pronta a dare il proprio contributo per portare avanti il programma dell’amministrazione comunale guidata Angelo Dessì: «Ringrazio il sindaco, tutti i consiglieri di maggioranza e il gruppo di Entu Estu che mi sta supportando in questo nuovo percorso. I miei ringraziamenti e la mia stima incondizionata vanno anche a Tania Gatto, che mi ha preceduto. Sono sicura che, per il bene del paese, ci sarà un rapportato di collaborazione anche con i consiglieri di minoranza. Ringrazio infine tutte le persone che hanno creduto in me. Sono pronta a mettere a disposizione la mia passione e la mia esperienza per migliorare il nostro paese». (i. m.)

