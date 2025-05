Cambio di Provincia, cresce il fronte del no 

Ancora due giorni di tempo per revocare la delibera approvata dal Consiglio comunale nel 2021 per indire il referendum sulla scelta della Provincia, ma le polemiche a Guspini aumentano e cresce il fronte del “no” all’annessione a Oristano.

Le domande

«Nessuno ha mai spiegato alla cittadinanza le motivazioni che giustificherebbero questo passaggio», spiega Dario Atzori, ex sindacalista e nella segreteria Pd, del comitato che si è costituito per difendere l’appartenenza al Medio Campidano. «Da quanto ci risulta, si sarebbe trattato di una “provocazione politica” per protestare contro la distanza da Carbonia, capoluogo della Provincia Sud Sardegna, decisa senza consultare nessuno. Ma una provocazione non doveva portare all’approvazione di un atto ufficiale che oggi ci costringe al referendum. Doveva restare, appunto, una provocazione. Non capiamo perché non sia stata revocata». Atzori aggiunge: «Un’altra questione di cui bisogna parlare è la scelta dei capoluoghi. Perché Villacidro e Sanluri? Perché non sono i cittadini a decidere?». Anche Tonio Giambarresi, altro tesserato Pd, esprime perplessità: «Cambiando Provincia non si migliora l’amministrazione. Servono fatti. Siamo storicamente e culturalmente legati al territorio del Guspinese. La nostra identità mineraria ci radica in questa zona nel Medio Campidano. Non esistono presupposti validi per spostarci altrove. Si revochi la delibera per evitare confusione». Sulla stessa linea Spartaco Olla, del comitato, che sottolinea: «Guspini è incompatibile con il contesto oristanese. La nostra tradizione politica, di sinistra, è lontana dall’orientamento a destra della Provincia di Oristano. Inoltre, non ci sono vantaggi economici concreti per i cittadini».

In Consiglio

A sollevare critiche anche Maurizio Mele, consigliere della maggioranza di centrosinistra – ma in quota Riformatori – che si schiera contro l’ipotesi di cambio di Provincia: «Da dove nasce questa esigenza di cambiare Provincia? Esiste davvero una volontà popolare, oltre alla possibilità di pronunciarsi tramite referendum?». Mele non era presente nel 2021 quando fu approvata a maggioranza la delibera che oggi, se non ritirata, porterà alla consultazione probabilmente negli stessi giorni dei referendum su lavoro e cittadinanza. «Sono state valutate tutte le conseguenze? Dove si troveranno gli uffici provinciali, come Inps e Agenzia delle Entrate? A Oristano? A quale Asl faremo riferimento? È il caso di affrontare tale cambiamento proprio in questa fase molto difficile per la sanità territoriale? Tra circa un anno e mezzo inaugureremo il nuovo ospedale che sarà un fiore all’occhiello della sanità regionale ed è indispensabile il sostegno di tutti i Consigli comunali del Medio Campidano per difendere e valorizzare, come finora fatto, una risorsa importante ottenuta con resilienza contro tutto e tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA