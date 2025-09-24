VaiOnline
Mater Olbia.
25 settembre 2025 alle 00:35

Cambio di guardia: «Alleanza rafforzata tra Qatar e Gemelli» 

Si è presentato ufficialmente Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, il nuovo amministratore delegato, del Mater Olbia in sostituzione di Marcello Giannico (che lo affiancherà nella transizione). «La nomina si inserisce nel recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che rafforza l’alleanza tra QFE e Fondazione Policlinico Gemelli, confermando il ruolo del Mater Olbia quale struttura affidabile e innovativa, sempre più integrata nel sistema sanitario regionale e nazionale», si spiega in una nota diffusa ieri mattina dall’ufficio stampa dell’ospedale. «Grazie all’eccellenza tecnologica e al valore delle risorse umane della struttura ospedaliera, intendiamo essere sempre più al servizio della popolazione locale e di tutti coloro che scelgono di affidarsi alle nostre cure», ha dichiarato il nuovo amministratore delegato.

Il Cda

Oltre a Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Mater Olbia hospital – che continua a essere presieduto da Rashid Fahad O.J. Al-Naimi – comprende lo Sceicco Hamad Abdulla J.A. Al-Thani; Faleh Mohammed Al-Nasr; Atehar Morad Mir; Ibrahim Jawar Al-Kuwari; Daniele Piacentini; Antonio Gasbarrini.

