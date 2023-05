Cambio di gestione per il verde pubblico 

Cambio di gestione nella cura del verde pubblico di Sarroch: a curare per i prossimi cinque anni parchi cittadini, piazze e aiuole sarà la cooperativa Primavera 83 di Elmas. Un aumento delle ore da dedicare alla manutenzione del verde, l’inserimento nel capitolato d’appalto della gestione degli sfalci: sono queste le novità principali che riguardano la cura del verde cittadino.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, si concentra sull’aspetto principale del cambio di società: «Di sicuro la novità più importante è legata all’aumento dei compiti che spettano alla nuova cooperativa, cui sarà affidato anche il taglio dell’erba sulle strade cittadine. Sino allo scorso anno per eseguire gli sfalci era necessario bandire una gara d’appalto per individuare una società terza, un problema che comportava ritardi nell’esecuzione dei lavori: d’ora in poi, invece, si potrà programmare il taglio dell’erba con maggiore facilità, e ogni volta che sarà necessario. In questo modo – conclude Tolu – non solo potremo garantire maggiore decoro alle strade urbane ed extraurbane ma sarà anche possibile combattere meglio gli incendi». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA