Cambio di destinazione d’uso, adesso si può fare 

Il recente Decreto Salva Casa introduce una trasformazione radicale all’articolo 23-ter del Testo Unico. La norma approvata di recente dal Governo e poi dal parlamento rivede, infatti, le norme sul “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” e stabilisce nuove regole che potrebbero cambiare il volto del mercato immobiliare italiano. Nonostante mantenga la necessità di procedure amministrative, questo decreto è un’opportunità per snellire le pratiche burocratiche legate ai cambiamenti di uso degli immobili.

In base alle nuove disposizioni, qualsiasi utilizzo di un immobile diverso da quello originario è considerato un mutamento rilevante della destinazione d’uso, a meno che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali. Le categorie di utilizzo si ampliano e comprendono: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. Questa classificazione non solo semplifica il processo, ma offre anche una maggiore flessibilità ai proprietari e agli investitori.

Il decreto specifica inoltre che il cambio di destinazione d’uso può avvenire senza opere edilizie, purché le modifiche non richiedano interventi strutturali e rientrino nella categoria delle opere in edilizia libera. Questo rappresenta un passo significativo verso una semplificazione burocratica, consentendo ai proprietari di adattare i propri immobili alle esigenze del mercato.

Un altro punto importante riguarda il mutamento di destinazione d’uso: ora non è più soggetto agli standard urbanistici previsti dal DM 1444/68, né all’obbligo di dotazione minima di parcheggi previsto dalla Legge Urbanistica Nazionale. Tuttavia, il decreto richiede il rilascio di specifici titoli abilitativi. Nel caso di cambi senza opere, è necessaria una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), mentre per i cambi che prevedono opere strutturali, si deve seguire il percorso previsto per il titolo edilizio necessario. Inoltre, il mutamento di destinazione è sempre consentito quando l’utilizzo previsto è conforme a quello prevalente nelle altre unità immobiliari dell’immobile stesso, favorendo un’armonia urbanistica che può risultare vantaggiosa per la comunità locale. (fr. m.)

