Cambio di casacca per Delogu: passa all'Udc e al Gruppo Misto 

La consigliera di minoranza Maria Paola Delogu passa all’Udc e approda al Gruppo Misto. La comunicazione è stata fatta durante l’ultima riunione del Consiglio per rendere pubblico il passaggio da Sardegna 20Venti al partito dello scudo crociato: «Condivido la storia e i valori dell’Udc», ha detto. «È una realtà che riconosco come seria, concreta e radicata nei bisogni reali delle comunità. Inoltre, ho la possibilità di confrontarmi con rappresentanti regionali di riferimento, con cui il dialogo è continuo e proficuo». Un nuovo ingresso in casa Udc accolto con entusiasmo dalla coordinatrice regionale Alice Aroni: «La sua presenza rafforza il legame tra i territori e la Regione, in un dialogo continuo e costruttivo».

