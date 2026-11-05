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Consiglio.
06 novembre 2026 alle 00:24

Cambio dell’ordine del giorno, Milia vota con l’opposizione 

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Il sì all’inversione dei punti all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comunale, senza però il voto a favore del sindaco Graziano Milia, scatena le critiche dell’opposizione. Il gruppo consiliare di FdI parla di «tensione in maggioranza» e definisce quella del «sindaco una sfiducia nei confronti del presidente della commissione Bilancio» che aveva chiesto l’anticipazione in discussione della variazione rispetto alle interpellanze all’ordine del giorno. «I consiglieri della sinistra per l’ennesima volta chiedono di non iniziare i lavori con le interrogazioni, provando a umiliare l’opposizione. Ma il sindaco, probabilmente accortosi del rischio boomerang nel persistere in queste manovre, ha votato insieme alla minoranza contro la proposta del suo stesso consigliere di maggioranza».

Il sindaco Milia ci ride su: «L’ho fatto quasi per gioco, ci avrei scommesso che l’opposizione avrebbe cercato di farne un caso politico. Ma non scherziamo - dice - ho ben altre preoccupazioni nell’amministrare la città anziché concentrarmi su queste cose, lo stesso vale per il resto della maggioranza dove assicuro che non ci sono tensioni. È ben salda, non sono di certo le inversione nei lavori di un Consiglio a creare eventuali problemi politici». Polemiche a parte, anche sulla variazione di bilancio che spalma risorse in cassa e nuovi finanziamenti conquistati dal Comune, la manovra finanziaria è stata approvata con l’astensione dei gruppi di minoranza.

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