È il giorno delle scelte per l’allenatore del Cagliari Nicola in vista del match di domani con l’Atalanta, al via alle 15 e valevole per il 16° turno del girone d’andata. Sono tutti a disposizione, compreso Lapadula, nella rifinitura di questa mattina. L’attaccante italo-peruviano si è aggregato al gruppo già martedì dopo aver smaltito il fastidio al fianco sinistro che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Firenze.

I dubbi

Non dovrebbero esserci particolari scossoni sul sistema di gioco, dovrebbe oscillare tra il 4-2-3-1 e il 4-4-2. Qualche novità rispetto all’undici iniziale anti-Fiorentina dovrebbe esserci, invece, visto anche il primo tempo in affanno al Franchi. Probabile il cambio della guardia sulla trequarti tra Viola e Gaetano. Lungo la fascia sinistra, invece, Nicola potrebbe riproporre il duo Obert-Augello, considerata anche la pressione dell’Atalanta da quelle parti. Nel cuore del campo uno tra Makoumbou e Marin (presumibilmente il secondo) dovrebbe far posto ad Adopo, uno dei quattro ex Dea presenti domani alla Domus. Gli altri sono Piccoli, Zortea e Palomino. Solo il centrocampista francese e la punta sono ancora di proprietà del club bergamasco (con diritto di riscatto da parte del Cagliari, però, senza eventuale contro-riscatto).

