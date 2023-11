Cambio della guardia al canile, entra l’associazione Shardana 

Dopo una proroga di 2 anni e 8 mesi e una gestione complessiva di oltre 7 anni della Lega nazionale difesa del cane sezione di Carbonia, il canile sanitario dell’Unione dei Comuni Metalla e il Mare è passato all’associazione Shardana di Salvatore Magliani, già gestore in passato della struttura nella pineta Guardia su Lillu del Comune di Musei.

Per Shardana (che gestisce i canili di Selargius e Serdiana) un affidamento di 5 anni più 5 rinnovabili. «Secondo gli accordi - spiega Magliani - noi ci impegniamo a rimettere in sesto l’ambulatorio e a realizzare 20 nuovi box per ampliare l’accoglienza sanitaria del canile». L’Unione sistemerà i guasti al depuratore e i box che versano in condizioni pietose come denunciato per lungo tempo dal gestore uscente. «Giovedì - aggiunge – è in programma una riunione per analizzare ogni necessità». Sono 142 i cani oggi in struttura. «Per poter sistemare bene l’area e riprendere l’attività in maniera congrua - osserva Magliani - abbiamo chiesto alla Asl di non ricevere cani per 3 mesi. Risolti i problemi lavoreranno 4 persone oltre ad una segretaria e 2 veterinari. Auspichiamo che siano in tanti a visitare i cani e magari ad adottarli: questo deve essere solo un luogo di transito per loro». Soddisfatto per l’avvenuto passaggio di consegne il presidente di Metalla e il Mare Sasha Sais: «Massima disponibilità a venire incontro alle richieste di Shardana».

