Cambio del nome, in pista anche Air Italy 

L’ultimo volo è di febbraio 2020, nei giorni in cui il mondo cominciava a preoccuparsi per il Coronavirus: la vita di Air Italy, nata dal matrimonio tra l’ex Meridiana e Qatar Airways, è durata appena due anni, nonostante l’obiettivo dichiarato di diventare la prima compagnia italiana. Ora quel nome potrebbe ritornare in pista. La sentenza della corte d’appello di Roma da qualche giorno obbliga Aeroitalia a cambiare logo e nome perché troppo simili a quelle di Alitalia – la causa è stata intentata da Ita Airways, proprietaria del vecchio marchio tricolore – e tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche quella di un utilizzo del nome Air Italy. I manager della compagnia starebbero sondando le varie possibilità e le procedure da seguire. La «opportunità di rebranding di portata internazionale» annunciata proprio da Aeroitalia andrebbe in quella direzione. Un’altra pista porta a “Italian Airways”, un marchio di cui è titolare Giuseppe Gentile, il «comandante» – così è soprannominato nell’ambiente dell’aviazione – che nel 2005 aveva fondato proprio Air Italy, poi entrata nella galassia di Meridiana e rilanciata dopo le nozze col Qatar.

Aeroitalia avrà tempo fino a gennaio per scegliere. Ma è probabile che la decisione venga presa prima, anche perché la sentenza stabilisce una multa di mille euro per ogni giorno di ritardo. Difficile comunque che un’operazione del genere, che comporta il fermo temporaneo dei Boeing, venga portata a termine durante la stagione aeronautica estiva, quando c’è bisogno del numero massimo di aerei a disposizione.

