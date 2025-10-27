Cambio del medico, alla Asl arrivano i rinforzi 

L’avevano annunciato nei giorni scorsi e così è stato. Ieri mattina l’Asl ha rafforzato il numero di operatori a disposizione degli utenti per il cambio del medico, dopo la revoca con comunicazione, all’ultimo momento, ai pazienti, di cinque medici di base e due pediatri per via dell’entrata in servizio dei loro sostituti. Con due operatori al primo piano e tre al settimo, è stato possibile gestire la grande mole di persone che si è riversata al poliambulatorio in via Turati e la scelta di suddividere il servizio dirottandolo al settimo piano ha evitato che si formasse la ressa al primo piano dove è presente anche l’ufficio ticket.«Dovevo fare il cambio dal pediatra al medico di famiglia per mio figlio e non ho avuto nessuna difficoltà», racconta Ilari Serra appena uscita dall’ufficio. «I posti ci sono e ho scelto una dottoressa».

Di lì a poco esce anche un’altra paziente che, dietro garanzia dell’anonimato, spiega la sua esperienza. «Ho saputo venerdì sera che il mio medico andava in pensione e che dovevo sceglierne un altro. Ho optato tra quelli disponibili, che però è molto lontano da casa mia e questo mi creerà un po’ di disagi. Niente da dire invece per il servizio: hanno aumentato gli operatori e ho sbrigato la pratica in tempi brevi». Qualche disagio per chi ha scelto di utilizzare il sito online, dove risultavano ancora i nomi dei professionisti andati in pensione. (g. da.)

