VaiOnline
Via Turati.
28 ottobre 2025 alle 00:23

Cambio del medico, alla Asl arrivano i rinforzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’avevano annunciato nei giorni scorsi e così è stato. Ieri mattina l’Asl ha rafforzato il numero di operatori a disposizione degli utenti per il cambio del medico, dopo la revoca con comunicazione, all’ultimo momento, ai pazienti, di cinque medici di base e due pediatri per via dell’entrata in servizio dei loro sostituti. Con due operatori al primo piano e tre al settimo, è stato possibile gestire la grande mole di persone che si è riversata al poliambulatorio in via Turati e la scelta di suddividere il servizio dirottandolo al settimo piano ha evitato che si formasse la ressa al primo piano dove è presente anche l’ufficio ticket.«Dovevo fare il cambio dal pediatra al medico di famiglia per mio figlio e non ho avuto nessuna difficoltà», racconta Ilari Serra appena uscita dall’ufficio. «I posti ci sono e ho scelto una dottoressa».

Di lì a poco esce anche un’altra paziente che, dietro garanzia dell’anonimato, spiega la sua esperienza. «Ho saputo venerdì sera che il mio medico andava in pensione e che dovevo sceglierne un altro. Ho optato tra quelli disponibili, che però è molto lontano da casa mia e questo mi creerà un po’ di disagi. Niente da dire invece per il servizio: hanno aumentato gli operatori e ho sbrigato la pratica in tempi brevi». Qualche disagio per chi ha scelto di utilizzare il sito online, dove risultavano ancora i nomi dei professionisti andati in pensione. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 