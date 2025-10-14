Cambio all’Ossese: arriva Cotroneo 

OSSI. Porte girevoli e restyling, nell’arco di 24 ore, in casa Ossese. Dopo quindici mesi sulla panchina dei bianconeri, ieri l’allenatore Giacomo Demartis è stato sollevato dall’incarico complice un avvio di stagione non troppo esaltante. L’ennesimo pareggio in campionato tre giorni fa contro il Taloro al Maristai di Gavoi (il quarto in cinque gare disputate), è risultato determinante per decretare la fine del rapporto di lavoro. La goccia di un altro punto ha fatto traboccare un vaso, in parte, già colmo di malumori per obiettivi mancati nella passata annata e per un’eliminazione mal digerita negli ottavi della Coppa Italia di Eccellenza contro l’Atletico Uri il 6 settembre.

Poche ore dopo la società del presidente Carlo Mentasti ha ufficializzato la nuova guida tecnica: Carlo Cotroneo. Romano, classe 1966, ritorna in terra sarda per la terza volta dopo le esperienze col Castiadas (2019/20) e l’Ilvamaddalena (2023/24 e 24/25), portata dall’Eccellenza alla Serie D insieme al fedelissimo Diego Di Pietro, che ritroverà a Ossi.

Il neo allenatore è chiamato a risollevare umori e posizioni di una squadra da vertice, non certo costruita per stazionare a metà classifica (7 punti). Il nuovo ciclo inizierà domenica al Walter Frau contro il Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA