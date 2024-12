Cambio alla Villacidrese: via Incani 

Villacidro. Risultati «non in linea con quello che speravamo», quindi si è reso necessario dare «una scossa». La Villacidrese cambia: la squadra, retrocessa dall’Eccellenza e intenzionata a tornare subito nel massimo torneo regionale, manda via il tecnico Roberto Incani per cambiare il corso della stagione. Al suo posto arriva in panchina Alberto Piras. «Mi dispiace molto, moltissimo», il commento del presidente Matteo Marrocu, «Renato è un ragazzo d’oro cui voglio molto bene, una persona splendida, un mister capace. Purtroppo ho l’onere di dover prendere queste decisioni difficili, l’ho fatto nonostante per carattere mi pesi tantissimo».

Fatalista l’ex tecnico 41enne: «Col presidente ho sempre un ottimo rapporto, lui deve far le sue scelte sperando che le situazioni possano migliorare», ha commentato a caldo, «la Villacidrese per me è e rimarrà sempre una società importante, che mi ha dato tanto da calciatore ma anche da allenatore. Ho bei ricordi di tutte le persone. Rimane il lato umano e quello non si può cambiare, il fatto che sia stato molto apprezzato come persona questo per me è molto importante».

Il nuovo allenatore, solo omonimo del mister oggi alla guida del Lanusei, «ha fatto quattro anni di settore giovanile del Cagliari Calcio, tra Giovanissimi, Allievi nazionali e Primavera», ha ricordato Marrocu, «ed è stato collaboratore tecnico anche nella prima squadra. Puntiamo sulla sua fame, sulla sua competenza, sulla sua voglia di fare. Capacità importanti che possano portare grande valore aggiunto al nostro progetto».