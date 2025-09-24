Cambio alla Compagnia, arriva il capitano Zarrillo 

Cambio al vertice della Compagnia dei carabinieri di Ghilarza. Da ieri ha preso il comando il capitano Antonio Zarrillo, recentemente trasferito dal Comando generale di Roma nel Guilcier. L’ufficiale, 32 anni, originario della provincia di Benevento, ha frequentato la scuola militare Nunziatella dal 2008 al 2011 ed è diventato ufficiale dell’Esercito. Nel 2016 è entrato nell’Arma frequentando l’accademia militare di Modena e poi la scuola ufficiali carabinieri di Roma. Fino a qualche giorno era al comando del Nucleo operativo e radiomobile di Padova. Ha partecipato a una missione in Kosovo. Ieri è stato ricevuto dal comandante provinciale Steven Chenet.

